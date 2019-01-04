На пермской эспланаде устроили парад снеговиков
Пермяки наслаждаются новогодними каникулами. Мероприятий подготовлено множество. "Вести" уже рассказывали, как на пермской эспланаде прошли снежное побоище и битва по поеданию пельменей на скорость.
А еще на пермской эспланаде лепили снеговиков, самых разных. 20 фигур осталось после импровизированного парада снежных баб. В творческом мероприятии участвовали семейные и дружеские компании пермяков.
Наталья Гирская делится впечатлениями: "Дочка захотела поучаствовать, мы с зятем, внуком. Все вместе решили лепить гламурную даму. Мероприятие очень понравилось!".
Гонка за оригинальностью новогоднего убранства охватила и коми-пермяков. В селе Архангельское из снега и льда сделали символ нового года и разбойницу Чину - основательницу села Чинагорт. Скульптор-самоучка из посёлка Майкор Юсьвинского района Евгений Смертин создал у себя во дворе дом Деда Мороза. Да не простого, а злого, которого нужно задабривать.
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