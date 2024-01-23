← Цветок самурая: в ботаническом саду ПГНИУ расцвела камелия
В Едином центре поддержки семей участников СВО пройдет расширенный прием граждан →
В зоопарке подвели итоги акции по сбору елей
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← Цветок самурая: в ботаническом саду ПГНИУ расцвела камелия
В Едином центре поддержки семей участников СВО пройдет расширенный прием граждан →
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28.07.2023 в 15:30
02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
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Цветок самурая: в ботаническом саду ПГНИУ расцвела камелия
В 2023 году аэропорт Перми обслужил рекордное количество пассажиров
В Дзержинском районе Перми начался снос сразу шести аварийных домов
Из Перми в зону СВО отправят 3 автомобиля с гуманитарным грузом
В Перми работают 3 000 "умных" домофонов
Главы трех муниципалитетов отчитались о реализации комплексных планов развития
В Перми будет морозно и без осадков
Пермь борется с последствиями 3-дневного снегопада
В Перми тротуары завалены горами снега
Причиной крупной коммунальной аварии в Яйве стал бродячий кот
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