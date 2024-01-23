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Причиной крупной коммунальной аварии в Яйве стал бродячий кот
Владислав Сергеев: "Кто-то снег набирает, кто-то воду покупает в магазинах, а так — с 12 часов ночи она не бежит. И всё. Подвоз ждём, по магазинам бегаем".
Обесточенным остался весь посёлок Яйва — это 8 тысяч человек. Дожидаться подвоза воды людям приходятся часами.
Надежда Мурова: "Вот, ждем машину сейчас, я с 12 часов на улице стою, для того, чтобы набрать воды, унести внучке — там маленький ребенок у них, годик. И никаких сдвигов".
Тем, кто не хочет дожидаться подвоза воды, приходится ходить в магазины и покупать ее.
Причиной отсутствия воды в посёлке стал бродячий кот! Животное случайно запрыгнуло на провода трансформатора в зоне очистных сооружений. Как итог — короткое замыкание, а вместе с ним и отключение воды, говорит инженер-лаборант Ольга Яшурина.
Ольга Яшурина, инженер-лаборант канализационной насосной станции посёлка Яйва: "Как-то сюда упала, видать и выгорели эти все соединения, видите. Всё сгорело".
Спасти кота не удалось, чего не сказать о восстановлении водоснабжения. На замену трансформатора потребовалось полтора часа. На очистку территории от снега — почти сутки.
Николай Якимов, директор МП «Коммунальные электрические сети» Александровского округа: "В выходные шли снегопады, доступность была ограничена. В ночное время чистили площадку, чистили дорогу, но недостаточно, потому что техника пошла тяжелее и пришлось пробивать уже более тяжелой техникой".
И вот уже после аварийного ремонта — долгожданное подключение всех необходимых насосов.
Вода, впрочем, в дома заходит не сразу — в среднем до разгона насосов на полные мощности уходит около получаса, говорят инженеры.
Мощность нового трансформатора аналогична прошлому. Аппарат способен, как и раньше, обеспечить весь посёлок водой.
К 14.30 часам в Яйве запущена окончательно канализационная станция. Именно отсюда идет вода, прошедшая биологическую очистку.
Во второй половине дня долгожданная вода поступает в квартиры. Возможность для жителей Яйвы вновь ощутить прелести цивилизации.
Что же касается трансформаторной станции, там сейчас начались работы по дополнительной обшивке. Чтобы впредь попасть на территорию не смогли как посторонние люди, так и коты.
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