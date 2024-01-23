Причиной крупной коммунальной аварии в Яйве стал бродячий кот

Крупная коммунальная авария произошла в поселке Яйва Александровского округа. Из-за короткого замыкания электрического трансформатора отключились очистные сооружения. В результате без какой-либо воды остались все жители, а это больше восьми тысяч человек. Обесточенными оказались больница, школа, детские садики.Вместо воды в ход идут влажные салфетки. Тяжелее всего помыть двоих маленьких детей, говорит их мама. Набирать тазики приходится главе семейства Сергеевых.Владислав Сергеев: "Кто-то снег набирает, кто-то воду покупает в магазинах, а так — с 12 часов ночи она не бежит. И всё. Подвоз ждём, по магазинам бегаем".Обесточенным остался весь посёлок Яйва — это 8 тысяч человек. Дожидаться подвоза воды людям приходятся часами.Надежда Мурова: "Вот, ждем машину сейчас, я с 12 часов на улице стою, для того, чтобы набрать воды, унести внучке — там маленький ребенок у них, годик. И никаких сдвигов".Тем, кто не хочет дожидаться подвоза воды, приходится ходить в магазины и покупать ее.Причиной отсутствия воды в посёлке стал бродячий кот! Животное случайно запрыгнуло на провода трансформатора в зоне очистных сооружений. Как итог — короткое замыкание, а вместе с ним и отключение воды, говорит инженер-лаборант Ольга Яшурина.Ольга Яшурина, инженер-лаборант канализационной насосной станции посёлка Яйва: "Как-то сюда упала, видать и выгорели эти все соединения, видите. Всё сгорело".Спасти кота не удалось, чего не сказать о восстановлении водоснабжения. На замену трансформатора потребовалось полтора часа. На очистку территории от снега — почти сутки.Николай Якимов, директор МП «Коммунальные электрические сети» Александровского округа: "В выходные шли снегопады, доступность была ограничена. В ночное время чистили площадку, чистили дорогу, но недостаточно, потому что техника пошла тяжелее и пришлось пробивать уже более тяжелой техникой".И вот уже после аварийного ремонта — долгожданное подключение всех необходимых насосов.Вода, впрочем, в дома заходит не сразу — в среднем до разгона насосов на полные мощности уходит около получаса, говорят инженеры.Мощность нового трансформатора аналогична прошлому. Аппарат способен, как и раньше, обеспечить весь посёлок водой.К 14.30 часам в Яйве запущена окончательно канализационная станция. Именно отсюда идет вода, прошедшая биологическую очистку.Во второй половине дня долгожданная вода поступает в квартиры. Возможность для жителей Яйвы вновь ощутить прелести цивилизации.Что же касается трансформаторной станции, там сейчас начались работы по дополнительной обшивке. Чтобы впредь попасть на территорию не смогли как посторонние люди, так и коты.