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В Перми прошло снежное побоище

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снежное побоище

Сегодня вечером главный ледовый городок Перми превратился в поле битвы - там прошло снежное побоище. Десятки человек закидывали друг друга снежками. Специально для этого на площадь привезли тонну снега. По словам участников, снежки плохо лепились и "снаряды" приходилось отламывать. Подробности снежного побоища смотрите в репортаже Марии Шиловой.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 03.01.2019 в 22:08 в рубрике - Вести Пермь

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← Вывоз мусора: не все оказались готовы к реформе

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