В Перми прошло снежное побоище

Сегодня вечером главный ледовый городок Перми превратился в поле битвы - там прошло снежное побоище. Десятки человек закидывали друг друга снежками. Специально для этого на площадь привезли тонну снега. По словам участников, снежки плохо лепились и "снаряды" приходилось отламывать. Подробности снежного побоища смотрите в репортаже Марии Шиловой.