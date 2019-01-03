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В Перми прошло снежное побоище
Сегодня вечером главный ледовый городок Перми превратился в поле битвы - там прошло снежное побоище. Десятки человек закидывали друг друга снежками. Специально для этого на площадь привезли тонну снега. По словам участников, снежки плохо лепились и "снаряды" приходилось отламывать. Подробности снежного побоища смотрите в репортаже Марии Шиловой.
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