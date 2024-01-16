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После гневного комментария Губерниева проблема с водой в Чайковском была устранена
Ранее журналист, который гостил в Чайковском, пока там шел Чемпионат по биатлону, остался крайне недоволен качеством воды, бегущей из крана. Он назвал ее черной и предложил чиновника попить такой водички самим.
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