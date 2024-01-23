В Перми работают 3 000 "умных" домофонов

В Перми подключили трехтысячный «умный домофон». Его установили в новом доме на Луначарского, 97. Для того чтобы оказаться в холле дома, Екатерине Фединцевой достаточно лишь взглянуть на домофон.Магия, а точнее, технология бесключевого доступа - разработка компании «Ростелеком». Так же, как и фирменное мобильное приложение «Ключ», которое позволяет контролировать доступ на территорию из любой точки нашей страны.Екатерина Фединцева: "В нашей новой квартире мы ещё не живем. Мы делаем только ремонт. Я всегда знаю, во сколько пришли мои рабочие, я могу открыть им доступ, дверь, я знаю, во сколько они уходят, и плюс - это безопасность для жильцов, и это очень удобно".Новостройка на Луначарского, 97 это один из жилых комплексов, где монтаж оборудования для подключения цифровых сервисов начался ещё на стадии строительства дома.Эдуард Биктимеров, руководитель отдела по развитию продукта группы компании «ПМД»: "Это сокращает затраты на строительные все работы и в будущем обеспечивает комфортную и безопасную прокладку этих сетей. Жильцы могут пользоваться услугами, уже получая ключи от квартир".Сделать технологичным можно любое жилое здание или квартиру.Топ-3 умных сервиса от компании «Ростелеком» в многоквартирных домах. На третьем месте находится «умный шлагбаум», на втором - комплексное видеонаблюдение, на первом – «умный домофон». Вас не только слышно, но и видно.«Умный домофон» в ЖК «Эволюция» в Перми стал трехтысячным по счету. Именно столько домов в столице Прикамья прошли цифровую эволюцию на сегодняшний день.Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «‎Ростелеком»‎ предлагает застройщикам комплексное решение"‎Ростелеком. Ключ" для управления жилым комплексом и контроля за и придомовой территорией. Самой востребованной услугой этой платформы является «умный домофон». Решение позволяет сделать доступ в дом комфортным и безопасным для жителей и их гостей".Впереди у Екатерины Фединцевой переезд. К счастью, часть задач уже решена, в том числе с подключением к интернету от «Ростелекома», он здесь уже есть, так же как и «умный домофон».