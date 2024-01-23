В 2023 году аэропорт Перми обслужил рекордное количество пассажиров

По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Перми составил 1 992 852 человека. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, этот показатель на 14,3% больше аналогичного показателя 2022 года. Всего в 2023 году аэропорт обеспечивал перелёты в 26 городов России и по 12 зарубежным маршрутам.На внутрироссийских направлениях было обслужено 1 795 489 человек (11,7% к 2022 году). В 2023 году новым направлением на внутренних воздушных линиях стал Ярославль, были возобновлены полеты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск. Существенный прирост числа пассажиров в прошлом году на внутрироссийских линиях продемонстрировали рейсы в Махачкалу, Мурманск, Владикавказ, Минеральные Воды и Калининград.В международном терминале аэропорта Большое Савино обслужено 189 205 пассажиров (+47,3 % к 2022 году). На зарубежных направлениях впервые в новейшей истории были выполнены рейсы в Минск, восстановлено авиасообщение с Баку. Значительное увеличение пассажиропотока отмечено на рейсах в Ереван, Шарм-эль-шейх и Пхукет.