← В Дзержинском районе Перми начался снос сразу шести аварийных домов
Цветок самурая: в ботаническом саду ПГНИУ расцвела камелия →
В 2023 году аэропорт Перми обслужил рекордное количество пассажиров
На внутрироссийских направлениях было обслужено 1 795 489 человек (11,7% к 2022 году). В 2023 году новым направлением на внутренних воздушных линиях стал Ярославль, были возобновлены полеты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск. Существенный прирост числа пассажиров в прошлом году на внутрироссийских линиях продемонстрировали рейсы в Махачкалу, Мурманск, Владикавказ, Минеральные Воды и Калининград.
В международном терминале аэропорта Большое Савино обслужено 189 205 пассажиров (+47,3 % к 2022 году). На зарубежных направлениях впервые в новейшей истории были выполнены рейсы в Минск, восстановлено авиасообщение с Баку. Значительное увеличение пассажиропотока отмечено на рейсах в Ереван, Шарм-эль-шейх и Пхукет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Дзержинском районе Перми начался снос сразу шести аварийных домов
Из Перми в зону СВО отправят 3 автомобиля с гуманитарным грузом
В Перми работают 3 000 "умных" домофонов
Главы трех муниципалитетов отчитались о реализации комплексных планов развития
В Перми будет морозно и без осадков
Пермь борется с последствиями 3-дневного снегопада
В Перми тротуары завалены горами снега
Причиной крупной коммунальной аварии в Яйве стал бродячий кот
В Перми начали работу выездные паллиативные бригады врачей
В Прикамье началась подготовка крещенских купелей
Добавить комментарий: