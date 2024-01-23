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В Дзержинском районе Перми начался снос сразу шести аварийных домов
В городском управлении жилищных отношений рассказали, что при расселении аварийных многоквартирных домов гражданам, в зависимости от формы собственности, предоставили иные жилые помещения либо выплатили денежное возмещение.
Кроме того, завершился снос аварийных домов по улице Байкальской, 28, 30. Снос домов проводился с использованием специализированной техники МУП «Полигон». Сейчас продолжается вывоз мусора.
Всего с начала 2024 года в Перми снесли уже шесть расселённых аварийных домов по адресам: улица Левшинская, 34, 35, 41, 43, Байкальская, 28, 30. В прошлом году количество снесенных аварийных домов составило более 80.
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