В Дзержинском районе Перми начался снос сразу шести аварийных домов

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми сообщили, что в Дзержинском районе начался снос шести аварийных многоквартирных домов по улице Маяковского, это дома №3, №5, №7, №9, №11, №13. Эти двухэтажные дома были построены в период с 1921 по 1980 год. В них располагалось 49 жилых помещений, проживали 127 человек.В городском управлении жилищных отношений рассказали, что при расселении аварийных многоквартирных домов гражданам, в зависимости от формы собственности, предоставили иные жилые помещения либо выплатили денежное возмещение.Кроме того, завершился снос аварийных домов по улице Байкальской, 28, 30. Снос домов проводился с использованием специализированной техники МУП «Полигон». Сейчас продолжается вывоз мусора.Всего с начала 2024 года в Перми снесли уже шесть расселённых аварийных домов по адресам: улица Левшинская, 34, 35, 41, 43, Байкальская, 28, 30. В прошлом году количество снесенных аварийных домов составило более 80.