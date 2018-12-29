В поселке Майкор возвели дом злого Деда Мороза
Скульптор-самоучка из посёлка Майкор Юсьвинского района Евгений Смертин создал у себя во дворе дом Деда Мороза. Да не простого, а злого, которого нужно задабривать. Обратиться к древнему языческому мифу автора заставила гонка за оригинальностью новогоднего убранства, которая охватила всю округу.
Евгений Смертин наносит последние штрихи - и вот самый настоящий дом Деда Мороза готов. Конструкция из снега высотой около трех метров. Правда, внутри не тот добрый сказочный персонаж, который в новогоднюю ночь оставляет подарки под ёлкой.
Раньше Деда Мороза называли не "дед мороз", а "морозный дед". Он тогда был злым", - расказывает скульптор.
Мастер решил вспомнить восточнославянскую мифологию. В ней существовал дух холода Трескун, Студенец. И он никоим образом не был похож на нынешнего доброго старца. Его старались задобрить подношениями и подарками, чтобы зима была не очень холодной.
Спешат украсить дворы к главному празднику и в соседних сёлах. В селе Архангельское, правда, обошлись уже без злых духов. Для того чтобы создать настроение праздника, из снега и льда делают символ грядущего года. Не забывают вносить и местный колорит. Вспоминая, как сказочных персонажей так и разбойников. К примеру, в Архангельском можно увидеть разбойницу Чину, основательницу села - в руках у неё поросёнок".
Кстати, за лучшие работы будет награда. Денежные призы учредили в местном доме культуры. Оценивают оригинальность и исполнение фигур.
А Евгений Смертин решил основательно погрузится в старинные обычаи. Сейчас делает маски Шуликанов. По древним поверьям жителей русского севера, эти фантастические существа приходят на землю на святки, безобразничают до самого Крещения, ездят по деревням на печах, а после исчезают.
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