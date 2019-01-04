Пермский орган рассказал сказки Андерсена
В Пермской филармонии детям рассказывали сказки Андерсена языком органа. Маленькие зрители не только услышали, но и увидели истории – представление сопровождали рисунки на цветном песке с проекцией на большой экран.
В помощь органу был голос актера Рустема Галича из США и руки художницы по цветному песку из Казани Ляли Явкиной. Соединив все это вместе, авторы проекта надеялись передать ребятам знакомые сюжеты путем музыки, слов и изобразительного искусства. После дети рассказали о том, какие сказки они узнали.
Захватывающие приключения и чудесная музыка современных и классических композиторов Европы обеспечили замечательное настроение детям и их родителям.
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