Пермский орган рассказал сказки Андерсена

В Пермской филармонии детям рассказывали сказки Андерсена языком органа. Маленькие зрители не только услышали, но и увидели истории – представление сопровождали рисунки на цветном песке с проекцией на большой экран. ​

В помощь органу был голос актера Рустема Галича из США и руки художницы по цветному песку из Казани Ляли Явкиной. Соединив все это вместе, авторы проекта надеялись передать ребятам знакомые сюжеты путем музыки, слов и изобразительного искусства. После дети рассказали о том, какие сказки они узнали.

Захватывающие приключения и чудесная музыка современных и классических композиторов Европы обеспечили замечательное настроение детям и их родителям.