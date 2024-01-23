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Цветок самурая: в ботаническом саду ПГНИУ расцвела камелия
Сергей Шумихин, директор учебного ботанического сада ПГНИУ: «В домашних условиях выращивать камелию довольно сложно, это растение, которое требует именно холодного содержания в зимнее время, высокой влажности, чего в квартирах достичь бывает сложно, поэтому те, кто занимаются выращиванием камелий и добиваются их цветения, обычно используют выращивание на застекленных лоджиях, балконах, где температура не опускается ниже нулевых отметок».
Вокруг этого японского символа даже ходят легенды. Камелия долгое время считалась самурайским цветком. В 15 веке появилось поверье, что самурай, прикоснувшийся к этому цветку, будет обезглавлен. Такому символизму есть простое объяснение: в конце своего цикла цветок опадает на землю, не рассыпаясь на лепестки. Это и ассоциировалось с отрубленной головой самурая.Есть в ботаническом саду и совсем диковинные растения. Хвойное дерево воллемия — самое редкое в субтропической коллекции. Оно занесено в Красную книгу.А еще здесь, в этом зеленом мире, раньше времени зацвела сирень. Обычно это происходит только в конце февраля. Вот сорт, который имеет белые цветки, в переводе с китайского, называется «ароматный снег» — и действительно, насладиться благоуханием можно даже на расстоянии метра. Необычно также явление, что нынче она цветет в безлистном состоянии.
Что касается камелии, ее цветение продолжится вплоть до весны.
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