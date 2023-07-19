Трасса Пермского марафона получила международный сертификат
В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что для обследования трассы Пермского марафона в Пермь приезжал официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. По итогам инспектирования организаторы получили документы о сертификации трасс на 21 и 42 километра, подписанные администратором Международной ассоциации легкоатлетических федераций Хью Джонсом. Полученный сертификат означает, что в случае установления рекорда результат будет официально признан спортивным сообществом, а бегун войдет в историю спорта. Выданный сертификат действует в течение пяти лет.
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