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← «Фанфары Прикамья»: в Пермь приедут оркестры со всей России

Трасса Пермского марафона получила международный сертификат

В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что для обследования трассы Пермского марафона в Пермь приезжал официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. По итогам инспектирования организаторы получили документы о сертификации трасс на 21 и 42 километра, подписанные администратором Международной ассоциации легкоатлетических федераций Хью Джонсом. Полученный сертификат означает, что в случае установления рекорда результат будет официально признан спортивным сообществом, а бегун войдет в историю спорта. Выданный сертификат действует в течение пяти лет.

Метки: Спорт, Общество, В России

Опубликовано: 19.07.2023 в 11:50 в рубрике - Новости регионов России

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← «Фанфары Прикамья»: в Пермь приедут оркестры со всей России

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