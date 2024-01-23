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МЧС: возможная причина крупного пожара в Култаево - самовозгорание
"К месту пожара были направлены силы и средства в количестве 32 человек личного состава на 9 единицах техники. К счастью, погибших и пострадавших на пожаре нет. Горение строения ликвидировано в 21:02 на площади 100 квадратных метров. Предварительная причина пожара - самовозгорание веществ и материалов", - сообщил Илья Субботин, начальник службы пожаротушения территориального гарнизона ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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