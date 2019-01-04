МЧС: не будьте безразличны!

В связи с неблагоприятной ситуацией с пожарами в регионе начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев разослал видеообращение жителям Прикамья.

"Главное управление МЧС России по Пермскому краю и подчиненные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. С 29 января на сегодняшний день организована работа 437 профилактических групп численностью 950 человек, посещено порядка 3000 жилых домов, 249 многодетных и 113 одиноких и престарелых граждан, 210 неблагополучных граждан, проиструктированы мерам пожарной безопасности порядка 6,5 тысяч человек.

Но безразличие как к собственной безопасности, так и своих близких, родных, соседей, к сожалению, привели к возникновению на территории края 24 пожаров за три дня, в которых погибли 2 человека, травмы различной степени тяжести получили 2 человека.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось минимизировать последствия пожаров. Спасены более 12 человек, из них 11 человек - звеньями газодымозащитной службы.

Не будьте безразличны: зайдите к близкому, навестите соседей! Окажите при необходимости помощь.

При угрозе жизни и здоровью необходимо сообщить в подразделение пожарно-спасательной службы, участковому", - отметил начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев.

