Жители Прикамья выберут населенные пункты для приоритетного подключения мобильной связи и интернета
Голосование продлится до 12 ноября 2022 года. Сделать свой выбор можно на портале «Госуслуги» или отправив заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Бумажное заявление может быть как индивидуальным, так и коллегиальным. Письмо должно содержать ФИО, адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдается голос. При подсчете голосов будут учитываться письма, поступившие в федеральное Министерство не позднее 26 ноября.
По итогам отбора Минцифры РФ совместно с ПАО «Ростелеком» проверит села, набравшие наибольшее количество голосов, на соответствие критериям:
Численность от 100 до 500 человек;
Наличие технической возможности;
Отсутствует сотовая связь и мобильный Интернет.Благодаря решению жителей в прошлом году, доступ к цифровым сервисам в 2022 году получат жители 37 сел и деревень Пермского края, в которых проживает около 9,5 тыс. человек.
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