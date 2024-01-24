В Прикамье работают семь мобильных комплексов фотовидеофиксации

В Пермском крае количество мобильных комплексов фотовидеофиксации выросло до семи. Как рассказал на заседании комитета Законодательного собрания по развитию инфраструктуры директор регионального «Центра безопасности дорожного движения» Александр Власов, за год было приобретено шесть таких средств. Комплексы устанавливают на автомобили, которые являются полноценными участниками дорожного движения, для фиксации нарушений ПДД. По словам чиновника, за счёт своей мобильности «они показали эффективные результаты, захватывая больше точек аварийности».
Как было отмечено, бюджет Прикамья в 2023 году пополнился почти на 1 млрд руб. оплаченных административных штрафов за нарушения на дорогах региона. Нарушения были зарегистрированы с помощью устройств фотовидеофиксации и весогабаритного контроля.
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