«Щит России» объединил журналистов со всей страны
В Перми завершилась церемония открытия Всероссийского патриотического фестиваля СМИ "Щит России". В большой студии ГТРК "Пермь" собрались журналисты со всей страны - порядка 70 человек приехали в столицу Прикамья, а в шорт-лист фестиваля вошли 120 работ.26-й раз в Перми, 625 конкурсных работ - все это Всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России». Сегодня его совершенно официально можно считать открытым.
На фестиваль в Пермь прибывает более 70 участников, география от Калининграда до Сахалина и от Санкт-Петербурга до Дагестана. Особое внимания территориям, которые официально воссоединились с России только год назад. Отдельный привет из Донецка и Луганска.
Обстоятельства складываются так, что даже председатель жюри фестиваля Александр Сладков приветствует гостей пока только с экрана.
Особую атмосферу отмечают все участники фестиваля. Каждый привез в Пермь свою работу и хотел бы получить объективную оценку коллег.
Назарий Зеленый, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»: "Для журналистов, операторов, режиссеров, продюсеров важно иметь оценку не только своей аудитории, с которой мы работаем, но и оценку профессионального жюри. Кроме того фестиваль - это уникальная возможность обмена опытом, новых знакомств, которые потом дают толчок к каким-то новым идеям, победам, новым проектам».Жюри предстоит определить победителей, лауреатов и вручить гран-при по 4 направлениям: телевидение, радио, печатные СМИ и интернет издания. Последние две номинации появились на фестивале только в прошлом году, но это уже значительно расширило аудиторию.
Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ, заместитель председателя жюри фестиваля «Щит России»: "Мы видим, как на разных платформах, на цифровых платформах, тема патриотизма начинает обретать новое дыхание. Журналисты работают, уже комбинируя жанры, форматы, уже прикладывая свои высокотехнологичные навыки. Но все-таки в сердце остается главное - тот смысл, который они вкладывают».
В ближайшие несколько дней участников фестиваля ждет большая культурная программа: многочисленные мастер-классы от мэтров журналистики и экскурсии по главным достопримечательностям региона. Многие участники вообще впервые посетили Пермь
Игорь Южанинов, директор филиала ВГТРК ГТРК «Пермь»: "Что не может не радовать, участники обновляются, очень много молодежи , т.е. тема патриотизма интересна и молодым журналистам, и это очень важно, и это очень правильно».
Фестиваль продлится до 6 октября, тогда и же состоится и официальная церемония закрытия, на которой объявят имена новых обладателей фигурок «Ники», лауреатов и победителей конкурсной программы.
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