Поел на кубок: в Перми выявили чемпиона по поеданию пельменей
Кульминацией сегодняшнего зимнего фестиваля на эспланаде стало самое калорийное сражение нового года - битва по поеданию пельменей на скорость. Участники разделились по весовым категориям. Первая до 45 кг - в ней принимали участие, в основном дети - их порция составила всего 20 пельменей. Следующими стали юноши и девушки, вес которых - от 45 до 80 кг. Им предстояло за 2 минуты «поглотить» порцию в размере 50 пельменей.
Ну а тяжеловесами кулинарной битвы стали участники в весовой категории 80+. Главный приз соревнований - кубок и годовой запас пельменей - завоевал Сергей Ширинкин. Он съел 45 пельменей за 1 минуту. Победитель признался, что очень любит пельмени, ест их с майонезом, кетчупом и хреновой закуской.
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