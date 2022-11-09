12 ноября заканчивается голосование по обеспечению связью и интернетом малых сел и деревень

На портале «Госуслуги» завершается финальный этап голосования за обеспечение малых населенных пунктов России сотовой связью и мобильным интернетом, стартовавшего 12 октября. По результатам голосов в итоговую программу попадет 51 населенный пункт Прикамья с численностью населения от 100 до 500 человек. Их жители до конца 2023 года получат доступ к цифровым услугам в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».На сегодняшний день в Прикамье голоса отдали за более, чем за 500 сел и деревень. В лидерах рейтинга – д. Степаново (Чайковский округ), с. Ишимово (Октябрьский округ), д. Морозово (Очерский), д. Зязелга (Бардымский), д. Бырма (Бардымский), сообщили в региональном Министерстве информационного развития и связи.«В Пермском крае уже более 13 тыс. жителей региона проголосовали за подключение сотовой и интернет связи в малых населенных пунктах региона. Обращаю внимание, что на “Госуслугах” можно проверить статус подключения населенного пункта – соответствует ли деревня или село условиям голосования по численности населения и не предусмотрено ли уже в нем подключение в рамках федерального проекта», – пояснил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. В министерстве призывают жителей региона сообщать о необходимости проголосовать на «Госуслугах» или с помощью почты своим знакомым, родным и друзьям из малых сел и деревень, в которых на сегодня связь отсутствует. Тогда, приехав в ближайший населенный пункт, где имеется интернет, они тоже смогут сделать свой выбор, повлияв на итоги голосования.Сделать свой выбор можно также отправив заявление Почтой России (коллегиальное или индивидуальное) в адрес Минцифры РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Проголосовать можно только один раз за одну деревню или село, и только того субъекта РФ, в котором оформлена постоянная регистрация по месту жительства голосующего. Присоединиться к голосованию могут и граждане из других территорий края.