В Едином центре поддержки семей участников СВО пройдет расширенный прием граждан

Краевой филиал фонда «Защитники Отечества» организует очередной расширенный прием граждан для родных и близких ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. В четверг, 25 января, консультации проведут специалисты Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, представитель краевого госпиталя ветеранов войн, судебные приставы краевого ГУФССП России. Очный прием состоится с 15.00 до 18.00 в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (г. Пермь, ул. Сибирская, 59).
Напомним, на площадке Дома офицеров Пермского гарнизона каждый вторник и четверг с 15.00 до 18.00 семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов могут получить социальную, консультационную и юридическую помощь.
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