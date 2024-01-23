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На федеральной трассе М-7 «Волга» ограничено движение грузового транспорта
В целях обеспечения безопасности дорожного движения. ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье» введено временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга». Ограничения будут действововать на участке км 339+707 - км 371+000.
Начало ограничения движения с 17 часов 00 минут 23 января до 09 часов 00 минут 24 января. Напомним, в минувшие выходные на Прикамье обрушился сильный снегопад, на дорогах образовалась гололедица.
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