«Фанфары Прикамья»: в Пермь приедут оркестры со всей России

В Перми в спортивном комплексе им. Сухарева прошла генеральная репетиция дефиле Пермского губернского оркестра. Новая программа, посвященная 300-летию города, называется "Уральская рябина". Акцент сделан на многонациональность Пермского края. Как всегда, украшает духовую музыку собственный балет оркестра.

Новое дефиле зрители смогут увидеть на фестивале оркестров "Фанфары Прикамья". Открытие пройдет 23 июня на площадке перед зданием Законодательного собрания Пермского края. В Перми выступят оркестры из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Минска. Главным участником станет Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ (г. Москва). На самом открытии сборный оркестр - а это почти 400 человек - сыграет произведения П. И. Чайковского.

"Мы как пермяки имеем полное право на творчество этого композитора, потому что он почти наш земляк. Поэтому мы взяли на себя смелость включить в программу несколько произведений Чайковского", - рассказал Евгений Тверетинов, художественный руководитель Пермского губернского оркестра.