В Прикамье началась подготовка крещенских купелей
Жителям напомнили основные правила при купании в проруби.
"Нельзя купаться в нетрезвом виде, оставлять без присмотра детей, нырять с головой, создавать сутолоку в купели и вокруг нее, нужно вести себя очень аккуратно. После купания желательно растереться полотенцем, выпить горячего чаю и переодеться", - рассказал Василий Питомец, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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