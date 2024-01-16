В Прикамье началась подготовка крещенских купелей

В Прикамье начали готовить крещенские купели. Все делается строго с соблюдением требований. Сначала специалисты проверяют толщину льда, которая должна быть не менее 25 см, и только потом начинается прорубка места для купания. Окунаться можно будет только в специально отведенных местах, предупреждают в МЧС. Всего в крае оборудуют 53 таких официальных купели.Жителям напомнили основные правила при купании в проруби."Нельзя купаться в нетрезвом виде, оставлять без присмотра детей, нырять с головой, создавать сутолоку в купели и вокруг нее, нужно вести себя очень аккуратно. После купания желательно растереться полотенцем, выпить горячего чаю и переодеться", - рассказал Василий Питомец, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю.