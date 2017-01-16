В Перми суд должен принять решение по необычному делу, и фактически ответить на вопрос – может ли ребенок посещать школу без проверки на реакцию Манту. Скандал разгорелся в одном из учебных заведений Перми. После запрета матери на тест на туберкулез ребенку закрыли доступ к учебе.

В школу Денис не ходит с прошлого года, причина - отказ родителей делать диаскинтест, туберкулиновую пробу, которую делают детям после восьми лет, до того положена реакция Манту.

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