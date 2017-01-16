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Актуально

Не пускают в школу: Как реакция Манту до суда довела

Не пускают в школу: Как реакция Манту до суда довела

В Перми суд должен принять решение по необычному делу, и фактически ответить на вопрос – может ли ребенок посещать школу без проверки на реакцию Манту. Скандал разгорелся в одном из учебных заведений Перми. После запрета матери на тест на туберкулез ребенку закрыли доступ к учебе.  

В школу Денис не ходит с прошлого года, причина - отказ родителей делать диаскинтест, туберкулиновую пробу, которую делают детям после восьми лет, до того положена реакция Манту.

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смотреть 16.01.2017 в 11:09
Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Образование

Новости телеканалов

Детский отдых: начался прием заявок на компенсацию

В Перми начался прием заявок на возмещение затрат на детский отдых.
смотреть читать16.01.2017 в 16:52
Метки: в Перми, Общество

Пермский край: День в цифрах

988,5 млн рублей потратят на ремонт участка автомобильной трассы Березники-Соликамск.
смотреть читать16.01.2017 в 16:35
Метки: в Пермском крае, Общество, в Перми

Павлу Ляху смягчили условия домашнего ареста

Подозреваемому разрешили посещать магазины, аптеки и парикмахерские.
смотреть читать16.01.2017 в 16:17
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Новости T7-inform

В Пермском крае обнаружен опасный мёд с антибиотиками

Инспекторами отдела ветеринарного надзора отобрано 35 проб меда на поднадзорных объектах Пермского края.
читать16.01.2017 в 18:13
Метки: в Перми, Общество

Пермские кинематографисты сняли сериал о Трифоне Вятском

Забытые страницы Древней Руси повествуют о жизни легендарного православного подвижника.
читать16.01.2017 в 14:39
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России

Подальше от цивилизации

Группа из 11 туристов (9 из которых пермяки) отправилась на необитаемый остров в акватории Таиланда.
читать16.01.2017 в 14:23
Метки: в Перми, Общество, В мире

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Новости радиоканалов

Коллекторы станут добрее

В конце прошлого года вступил в силу закон о коллекторах. Почему должникам теперь станет спокойнее?
читать16.01.2017 в 17:49
Метки: в Пермском крае, в Перми, Деньги

Пермский «Космос» - из льда и снега

Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в этом году проходит уже в пятый раз на территории ледового городка.
читать16.01.2017 в 17:28
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Кроссовер» в органном зале

«Кроссовер» – синтез классической, легкой танцевальной музыки, джаза, оперетты, массовой песни.
читать16.01.2017 в 17:12
Метки: в Перми, Общество, Культура

Новости Коми-Пермяцкого округа

Кудымкарская школьница превратила ядовитый борщевик в «шум дождя»

Многим про борщевик известно, что к нему лучше и не приближаться. Однако школьницу это не останавливает - она мастерит шаманский инструмент - шум дождя.
смотреть читать13.01.2017 в 10:55
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Культура, Общество

Архиепископ Лука - хирург, ученый и святой

Мощи святителя Луки привезли в Кудымкарский Свято-Никольский кафедральный собор. Святой известен как гениальный врач и священник.
смотреть читать10.01.2017 в 18:13
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество

Кудымкар сковало морозом

В Кудымкарском районе столбик термометра в низинах опустился до отметки в 44 градуса. Как долго простоит такая морозная погода?
смотреть читать09.01.2017 в 15:02
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество

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Новости регионов России

26 декабря объявлен днем траура в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с катастрофой самолета Ту-154.
читать26.12.2016 в 00:31
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Размер материнского капитала «заморожен» до 2020 года

Президент Владимир Путин подписал поправку в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей».
читать21.12.2016 в 13:41
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Общество

Из-за чего ломают копья министерства

Минэкономики предложило снизить ставки акцизов на алкогольную продукцию, а также снять ограничения на розничную продажу спиртного.
читать16.12.2016 в 15:17
Метки: в России, Власть

Интересные новости, события, сенсации

Летящий факел Михеевой и несчастный нос Ковальчук

Многие звезды улетели на новогодние каникулы в жаркие страны, а особо спортивные отправились на заснеженные горнолыжные курорты.
читать15.01.2017 в 17:05
Метки: в России, СМИ, Общество

Предсказание сбылось - и такое началось!

На Святки судьбу хоть раз в жизни пытали почти все. Мы выяснили, кто из известных людей стал свидетелем того, что будущее можно увидеть.
читать15.01.2017 в 14:05
Метки: в России, СМИ, Общество

Александр Панайотов готов покорить Марс

«Я верю, что если что-то не получается сейчас, получится потом. Мой девиз – всегда вперед», – говорит Александр. И всю жизнь подтверждает это.
читать15.01.2017 в 10:02
Метки: в России, СМИ, Общество

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в Перми

«Рождественские встречи» с грузинским оттенком

Только в январе театр У моста полностью преображается в стиле нового спектакля и наполняется мистическими сюрпризами.
смотреть читать16.01.2017 в 15:57
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Всё придумано и все неправда, но так могло быть!»

В Доме художника открылась персональная выставка заслуженного художника России Льва Перевалова.
смотреть читать16.01.2017 в 15:33
Метки: в Перми, Культура, Общество

Сбитень, гадания и станок Гутенберга

Седьмой фестиваль народных традиций прошел в Доме народного творчества Губерния.
смотреть читать16.01.2017 в 15:01
Метки: в Перми, Культура, Общество

в Пермском крае

Автобус сгорел как спичка

В Кунгурском районе вспыхнул автобус. На момент возгорания в салоне находились 26 пассажиров, водитель и кондуктор.
смотреть читать16.01.2017 в 13:07
Метки: в Пермском крае, Происшествия

В Перми полицейские разыскивают насильника

Потерпевшая сумела запомнить приметы злоумышленника, по которым был составлен фоторобот.
смотреть читать16.01.2017 в 12:45
Метки: в Пермском крае, в Перми, Происшествия, Преступления

Верхнекамье обескровили?

Оптимизация добралась до донорских пунктов. По приказу минздрава Кизеловская, Соликамская, Добрянская, Красновишерская и Чусовская больницы прекращают заготовку крови.
смотреть читать16.01.2017 в 11:33
Метки: в Пермском крае, в Перми, Власть, Здоровье

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В мире

Чемпионат мира: «Дуэт» в шаге от мечты

В немецком Бремене состоялся Чемпионат мира по спортивным танцам среди ансамблей по латиноамериканской программе. Сердца зрителей покорили пермяки.
смотреть читать13.01.2017 в 18:18
Метки: в России, В мире, Общество, Спорт, в Перми

Пермский спортсмен отказался возвращать Олимпийскую медаль

Олимпийский призер из Перми Максим Дылдин отказался возвращать медаль Пекина-2008, выигранную им в составе российской эстафетной четверки.
читать13.01.2017 в 16:51
Метки: в Перми, Спорт, в России, В мире, Общество

Допинг-скандал: пермский бегун заявил о завершении карьеры

Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать на четыре года пермского бегуна Максима Дылдина, после чего спортсмен заявил о завершении карьеры.
смотреть читать11.01.2017 в 12:55
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России, В мире

Происшествия

Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе

Авария с участием 16-летнего пешехода произошла в микрорайоне Парковый на ул.Папанинцев.
смотреть читать16.01.2017 в 14:03
Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Аварии

Кровавая драма на лесной делянке

В лесу на делянке обнаружен тяжело раненый мужчина. Рядом полицейские нашли два трупа с огнестрельными ранениями.
смотреть читать13.01.2017 в 14:39
Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия

В Перми выросло число аварий с погибшими детьми

В ГИБДД обнародовали статистику аварий с участием несовершеннолетних за 2016 год.
смотреть читать12.01.2017 в 18:21
Метки: в Перми, Общество, Аварии, Происшествия
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