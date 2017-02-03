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В Прикамье программа «Жилье для молодой семьи» осталась без федеральной поддержки

В Прикамье программа «Жилье для молодой семьи» осталась без федеральной поддержки

Неприятная новость для молодых семей в Пермском крае. Как стало известно, федеральных денег на жилье для них в этом году не предвидится. Причем, до сегодняшнего дня все на уровне слухов. То ли опоздали с заявкой, по другой версии из программы край исключили столичные чиновники.  

Семья у Ольги большая - она, муж и четверо детей. На сегодняшний день жилищные условия не идеальные, вшестером они живут в однокомнатной квартире.

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смотреть 03.02.2017 в 09:54
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Власть, Деньги

Новости телеканалов

В театре «Сцена-Молот» открылась арт - галерея

Первая камерная экспозиция посвящена художнику Владиславу Мамышеву -Монро, который известен своими перевоплощениями.
смотреть читать03.02.2017 в 17:24
Метки: в Перми, Культура, Общество, в Перми, Культура, Общество

Как ты думаешь, Леонардо?

Пермский театр кукол представил премьеру моноспектакля актрисы Аси Галимзяновой. Спектакль стал лауреатом II степени МОНОfest-2016.
смотреть читать03.02.2017 в 17:00
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермский балет отметил День рождения

2 февраля 1926 года - день премьеры балета Жизель в постановке танцовщика и педагога Бориса Щербинина.
смотреть читать03.02.2017 в 16:35
Метки: в Перми, Культура, Общество

Новости T7-inform

Край наводнили фальшивые деньги

Поддельные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей обнаружили в Лысьве, Перми, Чусовом, Кунгуре, Горнозаводске и Суксуне.
читать03.02.2017 в 15:31
Метки: в Пермском крае, Общество, Деньги

Возбуждено дело по признакам незаконной передачи в аренду муниципальных электросетей

Возбуждено дело в отношении ОАО «МРСК Урала», МП «Водоканал» и двух департаментов Администрации Перми.
читать03.02.2017 в 13:20
Метки: в Перми, Общество, Власть

Пермское УФАС снизило тариф на электроэнергию для одной из организаций на 36%

Изучив заключение антимонопольного органа, РСТ снизила тариф для АО «Сан ИнБев» на 36%.
читать03.02.2017 в 13:04
Метки: в Пермском крае, Деньги, Власть

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Новости радиоканалов

Бешеные лисы разносят смертельную болезнь

На территории Прикамьяя отмечен рост заболеваемости животных бешенством.
читать02.02.2017 в 18:16
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

За нарушителями на трассе будут следить беспилотники

На борту беспилотников установят камеры видеофиксации, которые будут следить за нарушителями в реальном времени.
читать02.02.2017 в 17:15
Метки: в Перми, Общество

Пермские гимназисты встречают Новый год с Востоком

Пермская гимназия №2 проводит этнокультурную акцию «Восток встречает Новый год Огненного петуха».
читать02.02.2017 в 17:01
Метки: в Перми, Общество, Образование

Новости Коми-Пермяцкого округа

Такая новостройка не повод для радости

В процессе переселения людей из аварийного жилья в Кудымкаре, похоже, зреет новый скандал. Люди готовы отказаться от новых квартир.
смотреть читать02.02.2017 в 11:05
Метки: в Перми, в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество

В Кудымкаре простились с жертвами страшной аварии

В результате столкновения Киа Спектра и ВАЗ 2110 погибли пять человек, среди них двое детей.
смотреть читать01.02.2017 в 15:54
Метки: в Пермском крае, Происшествия, Аварии, в Кудымкаре

Оказывается, это не гололед, это обувь «неправильная»

Передвигаться по улицам все трудней - повсеместно гололед. Коммунальщики заявляют - улицы почищены, просто обувь нужно носить правильную.
смотреть читать31.01.2017 в 16:38
Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество, Происшествия

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Новости регионов России

Регионы формируют делегации на Дельфийские игры России

Прием сводных заявок начинается уже 10 февраля.
читать03.02.2017 в 12:19
Метки: в России, Общество, Культура

Россияне начали подавать заявки на дальневосточные гектары

Леса, поля, горы. Инфраструктуры нет. Так в основном выглядят места, где бесплатно раздают дальневосточные гектары.
читать03.02.2017 в 12:02
Метки: в России, Общество

Новый подход к строительству жилья презентовали в Ленобласти

В Сертолово возводится жилой комплекс равных которому сегодня не найдется
читать23.01.2017 в 23:52

Интересные новости, события, сенсации

Мировая история пакета – майки насчитывает уже 40 лет

В 1977 году истек срок действия патента на метод по изготовлению пакетов из бесконечного пластикового рукава и тот час производство развернулось по истине в невиданных масштабах по всему миру
читать02.02.2017 в 10:43

Петр Федоров: Подарок из-под «Ёлок»

Большинству зрителей Петр наверняка запомнился и полюбился благодаря новогоднему фильму «Елки-2». Жизнь самого актера тоже полна подарков.
читать29.01.2017 в 16:16
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Михаил Пореченков: Один против всего

С преступниками Пореченков неоднократно справлялся на экране, а в одиночку выступать «против» умеет и в жизни.
читать29.01.2017 в 13:37
Метки: в России, Кино, Общество

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в Перми

Первенство России по самбо: Болеем за наших!

За путёвки на мировое первенство посоревнуются 600 спортсменов из 65 субъектов страны. За честь Прикамья постоят 46 юношей и 14 девушек.
смотреть читать03.02.2017 в 16:13
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Юную пермячку пригласили в Париж на Неделю моды

16-летнюю модель из Перми Дарью Коновалову пригласили на Неделю моды в Париж.
смотреть читать03.02.2017 в 15:52
Метки: в Перми, Общество, в России, В мире

В Перми вспомнили героев Сталинграда

Сталинградская битва внесла коренной перелом в ход Великой Отечественной войны. Нацистская Германия и её союзники понесли колоссальные потери и уже не смогли оправиться от поражения.
смотреть читать03.02.2017 в 15:06
Метки: в Перми, Общество

в Пермском крае

Пермское УФАС выдало предупреждение Правительству Пермского края

Пермское УФАС России выдало предупреждение Правительству Пермского края по признакам создания дискриминационных условий для перевозчиков.
читать03.02.2017 в 12:45
Метки: в Пермском крае, Общество, Власть

Эффективность власти оценит Общественная палата

На 600 вопросов анкеты ответят депутаты, предприниматели, журналисты и чиновники.
смотреть читать03.02.2017 в 11:02
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Власть

Оркестру musicAeterna исполнилось 12 лет

Идейным вдохновителем создания этого оркестра стал дирижёр Теодор Курентзис.
смотреть читать02.02.2017 в 17:53
Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура, Общество

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В мире

Загар есть, настроения нет: Злоключения пермских туристов во Вьетнаме

По маршруту Пермь-Нячанг около двухсот пермяков отправила компания «Пегас Туристик». Поездка обещала быть экстремальной с самого начала.
смотреть читать01.02.2017 в 09:24
Метки: в Перми, Общество, в России, В мире

Саночница Татьяна Иванова в составе сборной России завоевала «бронзу»

Татьяна Иванова в командных соревнованиях чемпионата мира по санному спорту в австрийском Иглсе завоевала бронзовую медаль.
смотреть читать31.01.2017 в 16:18
Метки: в России, В мире, Спорт, Общество, в Пермском крае

Новости спорта: Универсиада, проигрыш «Пармы» и авиафестиваль

Смотрите последние спортивные новости региона в программе Вести-Спорт на канале Россия-24.
смотреть читать30.01.2017 в 16:50
Метки: в Перми, Общество, Спорт, в Пермском крае, в России, В мире

Происшествия

Причиной пожара в авиационном техникуме стала ветхая проводка

Сейчас в техникуме пытаются избавиться от запаха гари и наводят порядок в библиотеке.
смотреть читать03.02.2017 в 10:37
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Прикамье вошло в число регионов с высокой дорожной опасностью

В рейтинге учитывались такие показатели, как население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий.
читать02.02.2017 в 14:25
Метки: в Пермском крае, Общество, Аварии, Происшествия

Пожар в Пермском авиационном техникуме ликвидирован

Из помещения было эвакуировано около 700 человек. Пострадавших нет.
смотреть читать02.02.2017 в 13:20
Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Образование
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