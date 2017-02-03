Неприятная новость для молодых семей в Пермском крае. Как стало известно, федеральных денег на жилье для них в этом году не предвидится. Причем, до сегодняшнего дня все на уровне слухов. То ли опоздали с заявкой, по другой версии из программы край исключили столичные чиновники.

Семья у Ольги большая - она, муж и четверо детей. На сегодняшний день жилищные условия не идеальные, вшестером они живут в однокомнатной квартире.

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