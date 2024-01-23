В Прикамье из-за столкновения грузовиков оказалась перекрыта проезжая часть

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"По предварительным данным, водитель автомобиля "Shacman" допустил наезд на грузовик аналогичной марки. В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящий момент проводится проверка. Движение на данном участке дороги восстановлено", - сообщил Александр Хомяков, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
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