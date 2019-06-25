Доступно о всех выплатах семьям с детьми

Понятность и доступность всех мер поддержки, которые оказываются молодым семьям, власти Прикамья обозначили в качестве одного из приоритетов работы. Тем более, что к существующим льготам вскоре добавятся новые.

В Пенсионном фонде готовы рассказать о тех возможностях, которые получают родители маленьких пермяков и не нужно ходить в банк, в МФЦ, специально в какие-то организации. А ведь зачастую родители теряются, где узнать о льготах, а где - о выплатах. Теперь Пенсионный фонд, налоговая служба и банки работают в тесном взаимодействии. Семьям нужно только сформулировать вопрос и получить ответ, в том числе о новшествах.

Так, например, с 1 июля увеличат размер пособий для родителей детей-инвалидов в 2 раза - до 11500 рублей. Перерасчет произойдет автоматически.

Продлён срок выдачи сертификатов на материнский капитал - до 31 декабря 2021 года.

При расчёте налога на имущество многодетная семья может претендовать на дополнительный вычет. Условно - квартира 100 кв. метров и трое детей. Традиционно вычитается 20 кв.м. и дополнительно - по 5 кв. метров на каждого ребёнка.

То есть в целом семья заплатит налог за 65 кв.м. квартиры.

Ещё одна преференция для семей с двумя и более детьми - льготная ипотека, либо рефинасирование уже выплачиваемого кредита. Сейчас в планах Минсоцразвития Прикамья объединить информацию о всех мерах поддержки на одном сайте.