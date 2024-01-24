Грипп и ОРВИ: эпидемический порог превышен на 49%
В Роспотребнадзоре зафиксировали в Прикамье резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю заразились свыше 25 тысяч человек. Эпидемический порог превышен на 49%. В связи с этим предписано ограничить посещение пациентов в стационарах и социальных заведениях и ввести в медицинских учреждениях масочный режим. Анастасия Баталова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Введение обязательного масочного режима сотрудниками медицинских организаций, маски для посетителей больниц и поликлиник мы рекомендуем. Также есть рекомендация руководителям образовательных организаций приостанавливать образовательный процесс в отдельных группах или классах, если по причине заболевания гриппом и ОРВИ отсутствует свыше 20% учащихся".
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