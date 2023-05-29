Пермь принимает финал «Российской студенческой весны»

С пятницы краевая столица гудит: 3500 студентов со всей страны приехали на финал XXXI "Всероссийской Студенческой весны". Всё началось с грандиозного шоу открытия.На площади у Театра-Театра - три с половиной тысячи студентов со всей России. Участники из Тулы готовы удивлять членов жюри своим драйвом и энергией!

Анастасия Тришина: "У нас команда 58 самых крутых ребят из Тульской области, представляют разные виды творчества!!"В этом году Всероссийская студенческая весна посвящена празднованию 300-летия Перми. Поздравление от президента страны Владимира Путина участникам фестиваля читает председатель Российского союза молодежи.

Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи: "Нынешний фестиваль в этом году принимает Пермь, отмечающая в этом году 300-летие. Гостеприимная столица Прикамья с её уникальным разнообразием национальных традиций и культуры на несколько дней станет центром студенческого творчества".За пять конкурсных дней участники представят больше 2 тысяч номеров. Среди направлений - вокал, оригинальный жанр, танцы, театральное направление.Алексей Колосов, представитель Чувашской республики: "Представляем театр малых форм в направлении эксперименты. За основу номера взята классическая структура антиутопии".

Работают участники фестиваля в том числе на улицах Перми. Вот направление стрит-арт. В нем соревнуются и пермские студенты. Свою работу Яна Ощепкова посвятила бабушке.

Яна Ощепкова, представитель Пермского края: "Бабушка с телефоном, которая переписывается со своей внучкой. У нас на это дано три дня, я надеюсь справиться".На церемонии открытия губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех участников со стартом и пожелал комфортного отдыха в столице Прикамья.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Привет самой талантливой и целеустремлённой молодёжи нашей страны!! Дорогие друзья, в третий раз Пермь проводит финал Студенческой весны в год 300-летия – и для нас это очень почётно. Студенческая весна много лет открывала много звёздочек. Я уверен, что этот год не будет исключением. Я хочу, чтобы вы запомнили эти дни на всю оставшуюся жизнь. Чтобы вы здесь нашли настоящих друзей. Чтобы вы раскрыли все свои таланты. Чтобы вы верили в себя - и тогда всё реально". Посетить мероприятия Всероссийской студвесны в Перми, в том числе сходить на музыкальные концерты хэдлайнеров могут все желающие. Сам фестиваль продлится до среды - церемония закрытия состоится во Дворце спорта "Молот".