Главы трех муниципалитетов отчитались о реализации комплексных планов развития
А в четвертом карагайском детском саду в прошлом году отремонтировали кабинет логопеда, привели в порядок пищеблок и прачечную. Теперь все соответствует современным санитарным нормам. И о здоровье детей можно не беспокоиться.
Лариса Титова, заведующая центром развития ребенка – Карагайский детский сад № 4: "Родители довольны, в детском саду порядок и чистота, в пищеблоке обновилось оборудование".
Обновления произошли и в местной библиотеке. Внутри заменили электропроводку, установили пожарную сигнализацию. Но самые главные изменения снаружи – новый фасад, а на стене символ библиотеки – птичка-невеличка в стиле обвинской росписи.
Елена Чалова, директор Карагайском межпоселенческой библиотеки: "Настроение у читателей изменилось. Говорят, что пройти мимо библиотеки приятно, потому что в первую очередь изменился внешний вид библиотеки".
Жители Карагая гордятся своей историей. В то время, когда пермяки праздновали 300-летие города, на селе отмечали уже 400-летний юбилей. Специально к этому событию появился новый арт-объект «Карта Карагайского округа».
В прошлом году по инициативе губернатора Дмитрия Махонина каждый муниципалитет защитил свой комплексный план развития территории. О том, что уже сделано, наряду с Гайнским и Уинским округами, доложил глава Карагайского округа.
Василий Нечаев, глава Карагайского муниципального округа: "Цель – сделать жизнь наших жителей более комфортной для проживания, чтобы молодежь оставалась в сельских населенных пунктах".
Сельские территории имеют свою специфику. Главные вопросы – газификация, коммуникации и дороги. К ним особое внимание.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Большая и правильная работа проделывается на территории в части газификации, в части приведения в нормативное состояние систем водоснабжения, вопросы благоустройства тоже реализуются".
В идеале сделать так, чтобы по комфортности проживания разница между городом и селом стала минимальной. На карте Карагайского округа еще есть свободные места, где обязательно появятся новые достопримечательности.
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