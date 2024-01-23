Главы трех муниципалитетов отчитались о реализации комплексных планов развития

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину представили отчет о реализации комплексных планов развития трех муниципалитетов – Гайнского, Уинского и Карагайского округов. Так, в Карагае отремонтировали библиотеку, детский садик, оснастили современным оборудованием больницу и поставили новую скульптуру.Как получили, сразу в работу. Как говорит Лилия Леденева, оборудование в ее отделении никогда не простаивает. Только в прошлом году в ЦРБ пришли два новых рентген-аппарата, маммограф, передвижной комплекс УЗИ и многое другое. В общей сложности оборудование почти на 40 млн рублей. Но оно того стоит. Лилия Леденева, заведующая рентгенологическим отделением Карагайской ЦРБ: "Это очень быстро для пациентов, для женщин удобно, качество в разы улучшилось".А в четвертом карагайском детском саду в прошлом году отремонтировали кабинет логопеда, привели в порядок пищеблок и прачечную. Теперь все соответствует современным санитарным нормам. И о здоровье детей можно не беспокоиться.Лариса Титова, заведующая центром развития ребенка – Карагайский детский сад № 4: "Родители довольны, в детском саду порядок и чистота, в пищеблоке обновилось оборудование".Обновления произошли и в местной библиотеке. Внутри заменили электропроводку, установили пожарную сигнализацию. Но самые главные изменения снаружи – новый фасад, а на стене символ библиотеки – птичка-невеличка в стиле обвинской росписи.Елена Чалова, директор Карагайском межпоселенческой библиотеки: "Настроение у читателей изменилось. Говорят, что пройти мимо библиотеки приятно, потому что в первую очередь изменился внешний вид библиотеки".Жители Карагая гордятся своей историей. В то время, когда пермяки праздновали 300-летие города, на селе отмечали уже 400-летний юбилей. Специально к этому событию появился новый арт-объект «Карта Карагайского округа».В прошлом году по инициативе губернатора Дмитрия Махонина каждый муниципалитет защитил свой комплексный план развития территории. О том, что уже сделано, наряду с Гайнским и Уинским округами, доложил глава Карагайского округа.Василий Нечаев, глава Карагайского муниципального округа: "Цель – сделать жизнь наших жителей более комфортной для проживания, чтобы молодежь оставалась в сельских населенных пунктах".Сельские территории имеют свою специфику. Главные вопросы – газификация, коммуникации и дороги. К ним особое внимание.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Большая и правильная работа проделывается на территории в части газификации, в части приведения в нормативное состояние систем водоснабжения, вопросы благоустройства тоже реализуются".В идеале сделать так, чтобы по комфортности проживания разница между городом и селом стала минимальной. На карте Карагайского округа еще есть свободные места, где обязательно появятся новые достопримечательности.