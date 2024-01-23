Пермь борется с последствиями 3-дневного снегопада

В социальных сетях люди массово жалуются на неочищенные дороги и тротуары. За три дня в Прикамье выпала почти месячная норма осадков. Если проезжую часть на центральных улицах хоть как-то убрали, то на пешеходных дорожках, во дворах пока все очень плохо.После обильных снегопадов пермские соцсети начали пестрить видео, где люди возмущаются не чищенными дорогами и тротуарами. Ногами не пройти, на машине не проехать. Автобусы буксовали, водители их откапывали самостоятельно.Мусоровозы застревали в попытках подобраться к контейнерным площадкам. А машина скорой помощи потратила немало драгоценного времени, чтобы выехать из двора.По словам синоптиков, за три дня в Прикамье выпала месячная норма осадков. Лидия Александрова отчаянно идет в магазин по проезжей части, оглядываясь на автомобили. Рискованно, но что поделать. Говорит, здесь, на улице Сергинской, чистят тротуары редко.Лидия Александрова: "Дворников у нас нет. Дворы не чистят, собственными силами".Утопал в снегу с утра и ледовый городок. Горки чистили вручную, а вот на самой площади без помощи техники не справиться.Николай Пикулев: "Техника будет сгребать, а посередине все завалено. Вручную не убрать всё".К середине понедельника часть города удалось привести в порядок. Больше это касается центральных улиц и тротуаров.Дмитрий Бартоломей, заместитель директора МКУ «Содержание объектов благоустройства»: "Обязательно усиленный режим. В дневное время основной упор был на прометание и зачистку. Было порядка 170 единиц. В ночную смену выходило 220 единиц. Также подрядчик добавил дорожных рабочих".Если на улицах ответственность за чистоту несет администрация, во дворах все иначе – управляющие компании и ТСЖ.Управляющие компании и ТСЖ должны чистить придомовую территорию, освобождать входные группы от снега, сбивать сосульки, убирать наледь и, конечно, чистить от снега крыши. Все это на регулярной основе.Говорят, из-за обилия снега так быстро все не убрать. Обещают справиться до конца недели. Хотя, например, улицу Макаренко точно никто не чистил с начала снегопадов.