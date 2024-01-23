Пермь борется с последствиями 3-дневного снегопада
По словам синоптиков, за три дня в Прикамье выпала месячная норма осадков. Лидия Александрова отчаянно идет в магазин по проезжей части, оглядываясь на автомобили. Рискованно, но что поделать. Говорит, здесь, на улице Сергинской, чистят тротуары редко.
Лидия Александрова: "Дворников у нас нет. Дворы не чистят, собственными силами".
Утопал в снегу с утра и ледовый городок. Горки чистили вручную, а вот на самой площади без помощи техники не справиться.
Николай Пикулев: "Техника будет сгребать, а посередине все завалено. Вручную не убрать всё".
К середине понедельника часть города удалось привести в порядок. Больше это касается центральных улиц и тротуаров.
Дмитрий Бартоломей, заместитель директора МКУ «Содержание объектов благоустройства»: "Обязательно усиленный режим. В дневное время основной упор был на прометание и зачистку. Было порядка 170 единиц. В ночную смену выходило 220 единиц. Также подрядчик добавил дорожных рабочих".
Если на улицах ответственность за чистоту несет администрация, во дворах все иначе – управляющие компании и ТСЖ.
Управляющие компании и ТСЖ должны чистить придомовую территорию, освобождать входные группы от снега, сбивать сосульки, убирать наледь и, конечно, чистить от снега крыши. Все это на регулярной основе.
Говорят, из-за обилия снега так быстро все не убрать. Обещают справиться до конца недели. Хотя, например, улицу Макаренко точно никто не чистил с начала снегопадов.
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