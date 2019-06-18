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Добро пожаловать на новый сайт ГТРК «Пермь» - www.vesti-perm.ru
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 17.06.19
«Концентрация на каждый матч». В Перми представили нового наставника БК «Парма»
Губернатор — промышленникам: «Мы в состоянии продвигать и защищать ваши интересы»
Карнавалы, фестивали, концерты: что покажут центры культуры Пермского края этим летом?
В Перми с 1 июля карту «МИР» можно будет использовать как льготный проездной
Суд вынес приговоры всем фигурантам дела о реконструкции «Динамо»
Студенты политеха победили на международном чемпионате «Case-in»
Павел Лях: в моей жизни наступает просто новый этап
Житель Кунгура подал в суд на соседа-дебошира и выиграл процесс
Гость студии: Ирина Фельдблюм о детских прививках
Специальный репортаж: День города
Перспективы рынка полиэтилена в России
Павел Лях получил три года условно
19 июня в Перми стартует XXII-й фестиваль «Щит России»
Мэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов Volgabus
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 14.06.19
Минтранспорта Прикамья подвело итоги конкурсных процедур
Юлия Савичева и в лоб засветит, и тортом накормит
Гастрольные истории: от танцев до застолий
В Троицу в Перми ограничат движение транспорта по ул. Якутской
На пермской набережной открылась выставка «Дягилев. Начало…»
Суд начал оглашать приговор по делу о хищениях при реконструкции стадиона «Динамо»
В выходные на перекрестке Сибирской и Революции закроют движение трамваев
В Перми сегодня перекроют движение на следующем участке улицы Луначарского
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 17.06.19
«Концентрация на каждый матч». В Перми представили нового наставника БК «Парма»
Губернатор — промышленникам: «Мы в состоянии продвигать и защищать ваши интересы»
Карнавалы, фестивали, концерты: что покажут центры культуры Пермского края этим летом?
В Перми с 1 июля карту «МИР» можно будет использовать как льготный проездной
Суд вынес приговоры всем фигурантам дела о реконструкции «Динамо»
Студенты политеха победили на международном чемпионате «Case-in»
Павел Лях: в моей жизни наступает просто новый этап
Гость студии: Ирина Фельдблюм о детских прививках
Специальный репортаж: День города
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