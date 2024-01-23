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В Перми начали работу выездные паллиативные бригады врачей
Как сообщает минздрав, отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым организованы в пермских поликлиниках №7, №5 и №2. В Пермском крае уже создан регистр паллиативных пациентов.
Новый вид медицинской помощи призван улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями в терминальной стадии и в состояниях, опасных для их жизни.
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