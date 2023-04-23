В Пермском крае зарегистрированы завозные случаи кори
В Роспотребнадзоре сообщили, что зафиксированы первые завозные случаи кори в Пермском крае. Как отмечают в ведомстве, заболевших корью следует госпитализировать в инфекционное отделение. Однако тех заражённых, что выявили в Пермском крае, не отправили в больницу, так как они покинули регион.
Сейчас в Перми проводят мероприятия по выявлению и наблюдению контактных лиц.
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