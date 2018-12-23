Пожар на шахте в Соликамске: хроника событий
4 ствол третьего калийного рудника Соликамского калийного рудоуправления. Ближе 100 метров подходить нельзя - работают службы экстренного реагирования.
Кадры пожара заснял один из очевидцев. Густой дым повалил из четвертого ствола.
На поверхность выбираются 8 человек, судьба девяти остается неизвестной. К ним раз за разом пытаются пробиться отряды березниковских горных спасателей. На проходной за их действиями внимательно следили родные.
В Соликамске на территории третьего калийного рудоуправления продолжались спрасательные работы. Четвертый ствол, на котором произошло задымление, каждые полтора часа заливали пеной с водой. После этого туда заходили горные спасатели, работали тройками.
Спасатели спускались в ствол №4 шесть раз. Задымление не позволило спуститься на необходимую глубину. Оставалось всего 10 метров до намеченной цели.
В 2017 году шахтный ствол №4 был передан подрядной организации для проведения работ. Сроки постоянно срывались.
На операции по спасению людей были задействованы все экстренные службы, спасатели МЧС, горные спасатели.
"После шестой попытки шансы таяли. К четырем часам ночи стало понятно, что шансов достать ребят живыми нет, о чем сообщили родственникам", - прокомментировал ситуацию губернатор края Максим Решетников.
На данный момент серьезного возгорания и задымления рядом с четвертым стволом не наблюдается. Детально расследованием займутся специалисты.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми вынесли приговор лифтёру, по чьей вине погибла женщина
В Перми представили балет по сказам Бажова
Фестивальный дом - место притяжения для взрослых и детей
В Пермском ТЮЗе поставили «Сказки про Ёжика в тумане»
«Камерата» - фестиваль изысканной музыки
Пермские тигрята вышли на зимнюю прогулку
Дед Мороз выбирает спорт
Россияне сокращают расходы на подарки
Ожидание в аэропорту скрасит рояль
Пермский край чествует спортивную элиту
Добавить комментарий: