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← В Перми вынесли приговор лифтёру, по чьей вине погибла женщина

Пожар на шахте в Соликамске: хроника событий

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Соликамск

4 ствол третьего калийного рудника Соликамского калийного рудоуправления.  Ближе 100 метров подходить нельзя - работают службы экстренного реагирования. 

Кадры пожара заснял один из очевидцев. Густой дым повалил из четвертого ствола.

пожар

На поверхность выбираются 8 человек, судьба девяти остается неизвестной. К ним раз за разом пытаются пробиться отряды березниковских горных спасателей. На проходной за их действиями внимательно следили родные.

В Соликамске на территории третьего калийного рудоуправления продолжались спрасательные работы. Четвертый ствол, на котором произошло задымление, каждые полтора часа заливали пеной с водой. После этого туда заходили горные спасатели, работали тройками. 

ЧП Соликамск

Спасатели спускались в ствол №4 шесть раз. Задымление не позволило спуститься на необходимую глубину. Оставалось всего 10 метров до намеченной цели. 

В 2017 году шахтный ствол №4 был передан подрядной организации для проведения работ. Сроки постоянно срывались.

На операции по спасению людей были задействованы все экстренные службы, спасатели МЧС, горные спасатели.

Соликамск

"После шестой попытки  шансы таяли. К четырем часам ночи стало понятно, что шансов достать ребят живыми нет, о чем сообщили родственникам", - прокомментировал ситуацию губернатор края Максим Решетников. 

На данный момент серьезного возгорания и задымления рядом с четвертым стволом не наблюдается. Детально расследованием займутся специалисты.

4-й ствол

Артём Казин

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Опубликовано: 23.12.2018 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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