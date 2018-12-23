Оперативный штаб: в Соликамске продолжаются спасательные работы

По оперативной информации Министерства территориальной безопасности Пермского края, в Соликамске продолжаются спасательные работы на руднике ПАО "Уралкалий". Температура и задымление снизились, что позволило спасателям начать подготовку к шестому спуску в строящийся ствол шахты для поиска оставшихся 9 человек. Ранее, при пятом спуске, задымление не позволило спасателям спуститься на необходимую глубину, осталось 10 метров.

Возгорание в строящемся стволе N4 рудника произошло днём 22 декабря.По информации компании ПАО «Уралкалий», был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. 8 человек были эвакуированы из ствола шахты.На объекте организованы все возможные спасательные мероприятия. На месте работают горноспасатели.К руднику направлены силы и средства городского звена РСЧС, пожарно-спасательные подразделения. В общей сложности, включая оперативный штаб МЧС и ЦУКС, задействовано 125 человек личного состава и 29 единиц техники.Кроме того, к месту выехали три горноспасательных отряда МЧС из Нижнего Тагила 2 ед.техники, Североуральска 2 ед. (по 13 человек).Из Екатеринбурга тоже едет военизированный горноспасательный отряд МЧС. Прибытие этих сил ожидается в 4 утра.

По информации диспетчера, 9 человек пока остаются в стволе шахты (все - сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30).По словам представителей ПАО «Уралкалий», задымление связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты (горит монтажная пена, строительный мусор).

На месте происшествия работают силы и средства РСЧС Пермского края в количестве 49 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и 3 единицы техники. (В том числе ВГСЧ 4 единицы техники, 24 человек).

По данным краевого минздрава, на месте находится 9 бригад: из них 1 бригада медицины катастроф, 1 реанимационная, 2 врачебных бригады интенсивной терапии, 4 бригады фельдшерских. Кроме того, на месте главный врач скорой помощи из Березников и главный врач СМП из Соликамска.

В ПАО «Уралкалий» отмечают, что с декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения строительных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре в шахте. В ходе телефонного разговора руководитель региона доложил премьер-министру о ходе спасательной операции. Медведев подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям.

На сайте администрации Соликамска приводится номер телефона "горячей линии" +7 (34253) 7-06-97.

(фото: пресс-служба губернатора Пермского края)