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← Пожар на шахте в Соликамске: хроника событий

24 декабря - день траура в Пермском крае

шахта

Установлены личности всех погибших работников в результате пожара на шахте в Соликамске.

Как сообщили в оперативном штабе, пять человек из Пермского края, трое - из Республики Башкортостан, один человек - из Краснодарского края.

чп

Задымление в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 (СКРУ-3) компании "Уралкалий" произошло накануне  днем. В стволе шахты работали 17 человек, из них восемь вышли на поверхность и не пострадали. Под землей оставались девять сотрудников подрядной организации "Управление строительства-30". Было предпринято шесть попыток спасения людей.

ЧП Соликамск

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек.

24 декабря в Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте Соликамска.

 

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 23.12.2018 в 13:53 в рубрике - Вести Пермь

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← Пожар на шахте в Соликамске: хроника событий

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