24 декабря - день траура в Пермском крае
Установлены личности всех погибших работников в результате пожара на шахте в Соликамске.
Как сообщили в оперативном штабе, пять человек из Пермского края, трое - из Республики Башкортостан, один человек - из Краснодарского края.
Задымление в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 (СКРУ-3) компании "Уралкалий" произошло накануне днем. В стволе шахты работали 17 человек, из них восемь вышли на поверхность и не пострадали. Под землей оставались девять сотрудников подрядной организации "Управление строительства-30". Было предпринято шесть попыток спасения людей.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек.
24 декабря в Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте Соликамска.
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