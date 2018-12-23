Пожар на шахте в Соликамске: губернатор выразил соболезнования семьям и близким рабочих

Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил соболезования семьям и близким 9 рабочих, оказавшихся заблокированными при пожаре в соликамской шахте.

- "Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается" - написал на своей странице в Instagram Максим Решетников, который находится в Соликамске на месте происшествия.

Чуть ранее стало известно, что шестая по счету попытка добраться до заблокированных 9 рабочих окончилась безуспешно. Спасателям не удалось достичь того места, где были люди. Как рассказал руководитель березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов (он непосредственно руководит спасательной операцией), бадья со спасателями упирается в помеху и поэтому не может опуститься под землю на тот уровень, где в момент начала пожара находились 9 рабочих.

"Бадья упирается на бетонноприемнике, конструкция отошла от стенки выработки и накренилась в сторону. Есть угроза опрокидывания бадьи со спасателями. Спуск на полог проходческий на данную минуту невозможен ввиду изменений конструкций ствола, продолжающегося горения и сильной задымленности. Шансы спасти людей, к сожалению, стремятся к нулю" - сказал Алексей Пестов.

В течение ближайших двух часов спасатели намерены продолжать заливать ствол шахты огнетушащим составом. После этого будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, в субботу, 22 декабря, около 10 утра произошло возгорание на строящемся стволе рудника СКРУ-3 в Соликамске. В момент возникновения пожара рабочие находились на отметке в 363 метра, где выполняли работы по бетонированию строящегося ствола. Под землей находились 17 человек (все - сотрудники подрядной организации ФГУП "Управление строительства №30" из Башкирии). Восьмерых благополучно эвакуировали. Они не пострадали, их жизням ничего не угрожает. Связь с девятью остальными была утеряна сразу после возгорания. По предварительной информации огонь возник при проведении строительных работ (горит монтажная пена, строительный мусор).





На объекте организованы все возможные спасательные мероприятия. На месте работают горноспасатели. К руднику направлены силы и средства городского звена РСЧС, пожарно-спасательные подразделения. В общей сложности, включая оперативный штаб МЧС и ЦУКС, задействовано 125 человек личного состава и 29 единиц техники.

В связи с ЧП на сайте администрации Соликамска приводится номер телефона"горячей линии" +7 (34253) 7-06-97.

По факту происшествия следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело.