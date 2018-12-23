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Пожар на шахте в Соликамске: «шансы спасти людей стремятся к нулю»

пожар на шахте в Соликамске

Шестая по счету попытка добраться до заблокированных в соликамской шахте 9 рабочих окончилась безуспешно. Об этом нам сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. Спасателям не удалось достичь того места, где были рабочие. Как рассказал руководитель березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов (он непосредственно руководит спасательной операцией), бадья со спасателями упирается в помеху и поэтому не может опуститься под землю на тот уровень, где в момент начала пожара находились 9 рабочих. 

"Бадья упирается на бетонноприемнике, конструкция отошла от стенки выработки и накренилась в сторону. Есть угроза опрокидывания бадьи со спасателями. Спуск на полог проходческий на данную минуту невозможен ввиду изменений конструкций ствола, продолжающегося горения и сильной задымленности" - сказал Алексей Пестов.

В течение ближайших двух часов спасатели намерены продолжать заливать ствол шахты огнетушащим составом. После этого будет принято решение о дальнейших действиях. Спасательная операция продолжается, однако шансы на то, что заблокированные в шахте люди до сих пор живы, минимальны.  

"Шансы спасти людей, к сожалению, стремятся к нулю" - сообщил Андрей Пестов журналистам. 

пожар на шахте в Соликамске

Напомним, в субботу, 22 декабря, около 10 утра произошло возгорание на строящемся стволе рудника СКРУ-3 в Соликамске. В момент возникновения пожара рабочие находились на отметке в 363 метра, где выполняли работы по бетонированию строящегося ствола. Под землей находились 17 человек. Восьмерых благополучно эвакуировали. Они не пострадали, их жизням ничего не угрожает. Связь с девятью остальными была утеряна сразу после возгорания. По предварительной информации огонь возник при проведении строительных работ (горит монтажная пена, строительный мусор).

пожар на шахте в Соликамске

На объекте организованы все возможные спасательные мероприятия. На месте работают горноспасатели. К руднику направлены силы и средства городского звена РСЧС, пожарно-спасательные подразделения. В общей сложности, включая оперативный штаб МЧС и ЦУКС, задействовано 125 человек личного состава и 29 единиц техники.Кроме того, к месту выехали три горноспасательных отряда МЧС из Нижнего Тагила 2 ед.техники, Североуральска 2 ед. (по 13 человек). Из Екатеринбурга тоже едет военизированный горноспасательный отряд МЧС. Прибытие этих сил ожидается в 4 утра.

В связи с ЧП  на сайте администрации Соликамска приводится номер телефона"горячей линии" +7 (34253) 7-06-97.

По факту происшествия следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

 

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Опубликовано: 23.12.2018 в 03:47 в рубрике - Новости T7-inform

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