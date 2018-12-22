В Перми вынесли приговор лифтёру, по чьей вине погибла женщина

Редкий случай, когда подсудимая на процессе сидит рядом потерпевшим и они только поддерживают друг друга. Свою вину Евдокия Климова признала полностью и в ходе судебного процесса расскаивалась не раз.

Евдокия Климова: «Да, я виновата, себя я не защищаю, жалко только, что этой семье я столько горя принесла".

Все случилось в начале сентябре, когда в доме на Кронита 4 в очередной раз застрял лифт. Устранять неисправность прибыла Евдокия Климова, помочь попросила случайного человека - Людмилу Мошкину. Но та потеряла равновесие и упала в открытую шахту лифта с 8 этажа, получила травмы несовместимые с жизнью.

Основная вина лифтера в том, что по инструкции устранять аварийную ситуацию надо было с напарником. И уж ни в коем случае не привлекать к этому рядовых жителей. Нарушение правила, которое в жизни соблюдается редко, в этот раз привело к трагедии.

Лифтера обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть человека. Статья серьезная, но и гособвинитель на этот раз просит только условный срок.

Вячеслав Лядов, государственный обвинитель: "При назначении наказания судом были учтены ряд смягчающих обстоятельств, а именно признание вины в полном объеме, расскаяние, принесение извинений потерпевшей стороне и активняе помощь расследованию».

Учитывая, что дело рассматривается в особом порядке, вердикт выносится соответсвующий.

Денис Швецов, судья Орджоникидзевского районного суда г. Перми: "Назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года».

Решением суда удовлетворены обе стороны, обжалования ожидать не стоит. Потерпевший, сын погибшей, сожалеет только о том, что в работе лифтеров после трагедии ничего не поменялось.

Вячеслав Мошкин, потерпевший: "Когда ломается лифт, они по одному приходят. Это везде так. Это халатность не лифтеров, а руководства».

О материальных претензиях пока тоже речи не идет. Как и положено по закону, семья погибшей получила страховку - 2 миллиона рублей.