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В Перми продолжают рассматривать дело о поножовщине в школе № 127
Мотовилихинский суд Перми начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении второго подростка, устроившего в январе прошлого года резню в пермской школе № 127. Первый участник преступления был приговорен судом к 9 годам и 8 месяцам колонии.
Заседание проходит за закрытыми дверями. В зал суда пригласили пострадавших и свидетелей произошедшего.
15 января 2018 года подростки пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения.В результате нападения пострадали 12 человек.
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