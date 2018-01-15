8-902-63-89-138 - номер мобильного телефона, который временно выполняет роль Горячей линии краевого Минздрава. По данному телефону можно узнать всю оперативную информацию о состоянии пострадавших и месте их нахождения.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, в результате ЧП госпитализировано 12 человек, трое из них - женщина и двое подростков 15 и 16 лет направлены в 4-ю больницу г. Перми, 9 детей с непроникающими ранениями - в краевую детскую клиническую больницу. В четвертой больнице все поступившие находятся в операционных.

В школу машины скорой помощи выехали незамедлительно и прибыли на место в течение 10 минут после вызова. На место выехало 8 бригад скорой помощи: 2 реанимационных, 2 педиатрических и 4 линейных врачебных.