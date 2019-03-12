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Для жителей Красных Казарм устроили большой весенний праздник

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праздник

Весну в Перми встречают не только в масштабах города или района. Порой свой праздник люди создают в отдельно взятом микрорайоне или жилом комплексе.

Утро начинается с зарядки, желающих размяться оказалось немало - среди них семья Шамриных. Старшая дочка, рассказала Евгения, так проводить время очень любит, и вообще, спорт у них - увлечение семейное.

Евгения Шамрина: "Мы ходим в бассейн, постоянно гуляем, мы сами постоянно куда-нибудь ездим, активно проводим время!".

Зарядка - лишь часть большого весеннего праздника, который устроил для пермяков холдинг «Сатурн-Р» в микрорайоне Красные Казармы, где строится жилой комплекс «Арсенал». И речь идёт не только о жилых домах - в планах школа и два детских сада.

Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации г. Перми: "Вместе с жильём застройщик строит объекты социальной инфраструктуры для передачи их в муниципальную собственность. Это, конечно же, для будущих жильцов большое достоинство".

Арсенал

Среди гостей на празднике и жители «Арсенала» (уже сданы четыре дома), и те, кто интересуется квартирами именно здесь. Ведь строительство продолжается, и желающих справить новоселье хватает.

Глеб Пашкеев: "Удобное месторасположение для школы, мы тут родились и выросли, поэтому именно эта площадка, давно смотрим на неё".

Гостей оказалось очень много: для детей и взрослых подвижные игры, конкурсы и фото на память. А учитывая разноплановость холдинга - праздник объединил в себе несколько интересных площадок.

Какой пермяк не любит быстрой езды? Так что одно из предложений для гостей праздника - это тест-драйв. Автомобили разных марок и разной мощности, в принципе - есть из чего выбирать.

Как привет от зимы - возможность выйти на каток, который здесь открывали уже второй раз, и на празднике сезон закрыли. И это ещё не все возможности территории. Для пермяков готовится очередной сюрприз.

дома

Сергей Репин, директор по маркетингу и развитию холдинга «Сатурн-Р»: "Есть ещё очень много интересных идей, которые мы прорабатываем совместно с властью, смотрим их целесообразность здесь. И что-то здесь грандиозное должно произойти и построиться на благо всего города!".

В законченном виде жилой комплекс «Арсенал» планируют сдать к 300-летию Перми, а такие массовые весенние праздники сделать одной из городских традиций.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.03.2019 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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