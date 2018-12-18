Поножовщина в школе №127: приговор оглашен

В Мотовилихинском суде вынесли приговор подростку, устроившему в январе этого года поножовщину в пермской школе № 127. Вместе с другом, которого чуть позже признали психически невменяемым, они ворвались на урок и напали на четвероклассников. Тогда пострадали 12 детей и учительница. Какое наказание последовало?

Зал для чтения приговора в Мотовилихинском суде выбрали самый большой - такого количества журналистов здесь не собиралось давно, плюс родственники пострадавших школьников. Только после того, как все смогли разместиться, полицейские завели подсудимого, который скрывал лицо под медицинской маской.

Семнадцатилетний Лев отвечает по нескольким статьям - повреждение имущества, разбой, и, самое серьёзное обвинение - покушение на убийство тридцати лиц, в том числе малолетних.

Константин Истомин, судья Мотовилихинского районного суда г. Перми, зачитал приговор: "По совокупности преступлений, путём частичного сложения, назначить наказание - в виде лишения свободы на срок 9 лет 8 месяцев".

15 января Лев и его сообщник Александр, также несовершеннолетний, его, кстати, признали невменяемым, пришли в 127-ю школу, где напали на учеников четвёртого класса, нанеся детям и учительнице ножевые ранения. Сами нападавшие так же пытались покончить с собой, однако эта попытка успеха не имела.

Екатерина Кашина, прокурор: "Убийство им не было доведено до конца, поскольку учителем, несмотря на полученные колото-резаные ранения, было оказано активное сопротивление. После того, как они причинили травмы ученикам и учителю, они намеревались убить друг друга, но не смогли, поскольку эти действия были пресечены".

Суд также постановил выплатить компенсации пострадавшим, общая сумма превысила восемь миллионов рублей - до 18-летия молодого человека деньги потерпевшим должны выплачивать его родители.

Отец осуждённого с прессой тоже не общался - медицинская маска и чёрные очки надёжно скрыли лицо от видеокамер.

Приговор оглашён, и каждая из сторон по закону имеет право в течение десяти суток этот приговор обжаловать. Будут ли они это делать, пока неизвестно, так что пока вопрос остаётся открытым.