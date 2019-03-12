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Обрушение в Лёвшино: часть жильцов аварийного дома переедут в маневренный фонд

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потолок

В пермском микрорайоне Левшино в доме по адресу ул. Социалистическая, 13 обрушился потолок.  ЧП произошло в квартире на третьем этаже. Хозяин пришел домой и увидел, что потолок не выдержал напора влаги и обвалился. Если огядеться, можно понять - положение в доме бедственное. 

По словам местных жителей, управляющая компания, которая держит на балансе дом, снег с крыш не чистила вообще. Представители УК заявили, что это не так - работы на крыше производились, даже есть документы. 

В настоящее время необходимо расселить жителей четырех квартир с верхних этажей. 

потолок

"Из квартир, где есть протечки, мы нашли возможность переселить людей в маневренный жилой фонд. Речь идет о 4-х квартирах, где были явные протечки", - сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов. 

Когда ситуация начала раскручиваться, появился бульдозер, который начал выскабливать двор от снега буквально до асфальта. 

Виктор Вавилин, помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Перми: "Соответствующие меры будут приняты в отношении управляющей организации за ненадлежащее содержание общедомового имущества - в частности, уборки снега". 

Пока ситуация складывается так - часть жителей согласилась переехать в маневренный фонд, часть жильцов с верхних этажей хотят остаться в своих квартирах. Что касается расселения аварийного дома, то произойдет это не раньше 2023 года. 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 12.03.2019 в 15:58 в рубрике - Вести Пермь

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