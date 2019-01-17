Виновница смертельного пожара в Чусовом подала апелляцию

Студентка, по вине которой на пожаре в Чусовом погибли шесть человек, обжалует приговор. Осужденная ранее Чусовским судом надеется добиться наказания, не связанного с лишением свободы. Против возмещения морального вреда потерпевшим она не возражает. Сегодня апелляцию рассмотрит краевой суд.

В ночь на 27 февраля 2018 года в жилой комнате общежития, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, с целью обогрева комнаты 18-летняя девушка включила в электрическую сеть размещенную на ковровом покрытии и не предназначенную для этих целей электрическую плиту, оборудованную двумя конфорками с открытой спиралью. После чего девушка покинула комнату. В результате произошло возгорание материалов, находящихся в непосредственной близости от нагревательных элементов электрической плиты. В ходе возникшего пожара от острого отравления угарным газом погибли шестеро жителей общежития, трое из которых – дети, а также было уничтожено имущество стоимостью более 1,7 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены более 50 свидетелей, 14 потерпевших и их представителей. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

