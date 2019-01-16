Пермская академия игровых видов спорта набирает юных хоккеистов

Пермская академия игровых видов спорта набирает детей для занятий хоккеем. Здесь собираются готовить будущий резерв для профессионального спорта. Обучение обещали сделать бесплатным.

Здесь не секции, а спортивные отделения. Тренировки 6 раз в неделю. Академия игровых видов спорта, которая открылась в Перми осенью по инициативе краевых властей, продолжает набор детей на хоккейное отделение. До зачисления время есть. Пока что на ребят только смотрят, тестируют.

Сергей Карташов тренер преподаватель отделения хоккея Академии игровых видов спорта Пермского края: "Смотрим катание лицом, спиной, ведение шайбы. Броски пока не смотрим. Больше на технику катания".

По сути академия будет работать по принципу пирамиды - основание - юниоры и так далее до мастеров. Главная задача подготовить резерв будущих профессионалов Прикамья. Попав в академию, можно рассчитывать и на бесплатное обучение, и на хоккейную экипировку.

В частной школе, чтобы собрать ребенка на хоккей, каждый сезон придется выкладывать приличную сумму. Коньки, перчатки, защита, шлем, клюшка. За экипировку для малыша до 7 лет за сезон придется отдать в среднем 30 тысяч рублей, юниора - около 50.

Набор в академию будет продолжаться как минимум до конца января. Здесь ждут ребят со всего Прикамья 2008 и 2009 года рождения. Правда, на тестирование придется походить пока что в своем обмундировании.

Пройти отборочные испытания в академию можно на льду "Молота" во время самих тренировок. Они проходят каждый день, кроме воскресенья, утром в 7.30 и вечером в 19.15.

Официальное зачисление в академию пройдет в феврале. Ну а к весне у команды Юниоров уже появится свое название и начнется подготовка к первым соревнованиям.