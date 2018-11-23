В Чусовом вынесен приговор виновнице пожара в общежитии, погубившего 6 человек

Сегодня в Чусовом суд вынес приговор местной жительнице, виновной в гибели при пожаре в общежитии 6 человек, в том числе 3 детей. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю, в ночь на 27 февраля 2018 года в жилой комнате общежития, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, с целью обогрева комнаты 18-летняя девушка включила в электрическую сеть размещенную на ковровом покрытии и не предназначенную для этих целей электрическую плиту, оборудованную двумя конфорками с открытой спиралью. После чего девушка покинула комнату. В результате произошло возгорание материалов, находящихся в непосредственной близости от нагревательных элементов электрической плиты. В ходе возникшего пожара от острого отравления угарным газом погибли шестеро жителей общежития, трое из которых – дети, а также было уничтожено имущество стоимостью более 1,7 млн. рублей. Напомним, всего из огня были спасены 37 человек, в том числе 13 детей.

Девушке было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности).

В ходе расследования уголовного дела были допрошены более 50 свидетелей, 14 потерпевших и их представителей. С участием специалистов и эксперта-пожаротехника произведены детальные осмотры места происшествия. Для устранения противоречий в показаниях проведены очные ставки, проверки показаний на месте. Назначены и проведены 9 различных судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая и психолого-психиатрическая в отношении обвиняемой.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.