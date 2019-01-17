Водителям грозит арест за неоплаченные штрафы

С этого года все собранные штрафы по линии ГИБДД будут направляться в дорожный фонд Пермского края. Это общероссийское нововведение. Часть автоэкспертов уверена, что с одной стороны, целевая направленность средств - это хорошо. А с другой - появляется прямая заинтересованность в искусственном увеличении таких поступлений. В Перми пока ничего подобного не замечено. Зато на тех, кто не платит штрафы вовремя, объявлена настоящая охота. Оказывается, инспектор может задержать должника на 48 часов.

Чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание, Роман попросил не показывать лицо. Это сегодня он за рулём, а накануне вечером машина ждала хозяина на штрафстоянке. Вину признаёт - припарковался в неположенном месте. Но никак не ожидал, что автомобиль ему не выдадут, а провести ночь предложат в отделе полиции. Виной тому - просроченные штрафы.

Роман: "Мне сказали, что может быть такая мера пресечения, как задержать меня до утра, чтобы отвезти потом к мировому судье, потому что вечером и ночью они не работают. Неприятная ситуация - лишился машины, ещё и мог лишиться свободы на одну ночь".

И это - законно, в отношении тех, кто имеет неоплаченные просроченные штрафы, подтверждает автоюрист Александр Сидоров. Нашему герою ещё повезло, что всё случилось в будни.

Александр Сидоров, автоюрист: "Инспектор, который проверяет документы водителя, имеет право задержать данного водителя на срок до 48 часов, если мировой судья может рассмотреть решение только в понедельник. То есть если это на выходные, на 48 часов задержать, а уже в понедельник отправить к мировому судье".

Мировой судья, когда к нему доставят неплательщика, также вряд ли порадует: согласно статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях, водителей, имеющих просроченные штрафы, могут арестовать на 15 суток, приговорить к обязательным работам или вновь - к денежному наказанию. Это самый популярный вариант, но выгодным его не назвать.

Алексей Жучков, юрист: "Фактически лицо будет уплачивать штраф, который не оплатил ранее. И ещё санкцию в виде двойного штрафа - не менее тысячи рублей. То есть по факту три раза нужно будет уплатить штраф".

В ситуации с оштрафованными есть и "пряник" - возможность заплатить с 50% скидкой. Но если с оплатой проволочки, здесь любая встреча с ГИБДД или приставами может обернуться неожиданностью - в том числе и в виде задержания.

Популярная раньше схема - подождать полгода и штраф сгорит - нынче уже не действует. Штраф считается просроченным с 71-го дня после получения постановления. Задержание - мера законная, как говорят, применяют её в крайнем случае, но в каком конкретно, решают правоохранители. Так что самый верный способ - всё-таки оплатить.

Машину Роман всё-таки забрал, но на этом история для него не закончилась. Он должен будет сам явиться в мировой суд, заседание назначено на 3 февраля.