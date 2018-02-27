Пожар в Чусовом: погибли шесть человек
Жуткий пожар сегодня ночью произошел в Чусовом. В результате пожара в здании бывшего общежития на улице 50 лет ВЛКСМ погибли шесть человек, из них трое - дети. 11 человек госпитализированы.
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Пожар произошел в районе полуночи.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, предварительная причина пожара в жилом доме в Чусовом - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По предварительной информации, в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка. Развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану, поскольку возгорание произошло в ночное время.
На базе средней школы№7 был развернут пункт временного размещения, где погорельцам предоставлено горячее питание. С пострадавшими работают 4 психолога, в том числе 1 психолог от МЧС. В администрации Чусовского района прошло заседание КЧС и ОПБ, где были приняты решения о дальнейшем размещении погорельцев в гостинице «Чусовской».
В пунктах временного размещения после пожара находятся 52 человека, сообщает "Интерфакс". Всего из огня были спасены 37 человек, в том числе 13 детей. Они размещены в школе N7 и в гостинице "Чусовская". Эвакуация людей из горевшего общежития осложнялась сильным задымлением и особенностями конструкции здания коридорного типа.
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