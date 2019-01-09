Кунгурскому «терминатору» подарили руку

Кунгурский "терминатор" Джон Генри получил от своего разработчика первую, правую, руку. Ее так же, как и остальные части робота, напечатали на 3D-принтере, программа управления тоже дописана. Теперь Т800 может пожать руку при голосовом приветствии и обижается, если ему не протянуть руку в ответ. Совсем скоро создатель терминатора Александр Осипович должен закончить вторую конечность. Дело это недешевое, в данный момент закупаются недостающие детали. А пока Джон Генри понемногу изучает окружающий мир.