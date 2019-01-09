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Кунгурскому «терминатору» подарили руку
Кунгурский "терминатор" Джон Генри получил от своего разработчика первую, правую, руку. Ее так же, как и остальные части робота, напечатали на 3D-принтере, программа управления тоже дописана. Теперь Т800 может пожать руку при голосовом приветствии и обижается, если ему не протянуть руку в ответ. Совсем скоро создатель терминатора Александр Осипович должен закончить вторую конечность. Дело это недешевое, в данный момент закупаются недостающие детали. А пока Джон Генри понемногу изучает окружающий мир.
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