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Кунгурскому «терминатору» подарили руку

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Терминатор

Кунгурский "терминатор" Джон Генри получил от своего разработчика первую, правую, руку. Ее так же, как и остальные части робота, напечатали на 3D-принтере, программа управления тоже дописана. Теперь Т800 может пожать руку при голосовом приветствии и обижается, если ему не протянуть руку в ответ. Совсем скоро создатель терминатора Александр Осипович должен закончить вторую конечность. Дело это недешевое, в данный момент закупаются недостающие детали. А пока Джон Генри понемногу изучает окружающий мир.

Метки: в Пермском крае, Общество, Наука и техника

Опубликовано: 09.01.2019 в 14:09 в рубрике - Вести Пермь

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← Главный ледовый городок Перми закрыли на реконструкцию

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